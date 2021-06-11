Сборная России объявила о замене игрока в итоговой заявке на Евро-2020

Теги россияандрей мостовойроман евгеньев

Сборная России объявила о замене игрока в итоговой заявке на Евро-2020

Фото инстаграм Андрея Мостового

В окончательном составе сборной России для участия в финальном турнире Евро-2020 произошла замена.

Из заявки выбыл хавбек питерского "Зенита" Андрей Мостовой, который сдал сомнительный тест на коронавирус.

Вместо него в национальную команду вызвали центрального защитника "Динамо" Романа Евгеньева.

В субботу россиянам предстоит сыграть с Бельгией в 1-м туре группового этапа Евро-2020. Также сборную ожидают матчи против Дании и Финляндии.

Не пропустите: Две страны не рекомендовали своим гражданам посещать Россию во время Евро. | http://soccernews.ru
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