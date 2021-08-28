Сборная России объявила о замене игрока в заявке на сентябрьские матчи
В составе сборной России для участия в сентябрьских играх квалификации ЧМ-2022 произошла замена.
Из заявки выбыл защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев, получивший мышечное повреждение бедра.
Вместо него в национальную команду вызвали игрока питерского "Зенита" Дмитрия Чистякова.
Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.
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