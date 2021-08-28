Сборная России объявила о замене игрока в заявке на сентябрьские матчи

Фото твиттер сборной России

В составе сборной России для участия в сентябрьских играх квалификации ЧМ-2022 произошла замена.

Из заявки выбыл защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев, получивший мышечное повреждение бедра.

Вместо него в национальную команду вызвали игрока питерского "Зенита" Дмитрия Чистякова.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

Не пропустите: РФС определился с местом проведения матча Россия - Словакия. | http://soccernews.ru