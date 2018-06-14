Сборная России объявила состав на матч с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав своей команды на матч-открытие Чемпионата Мира против национальной команды Саудовской Аравии.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов.

Напомним, сборная России уже опробовала поле на "Лужниках". | soccernews.ru