Сборная России объявила заявку на Евро-2022 по мини-футболу
Фото: инстаграм Ассоциации мини-футбола России/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной России по мини-футболу огласил заявку команды на матчи чемпионата Европы-2022, который стартует 19 января.
В состав россиян вошли 14 игроков:
Вратари: Дмитрий Путилов ("Синара" Екатеринбург), Георгий Замтарадзе (КПРФ Москва).
Полевые игроки: Сергей Абрамович, Артём Антошкин, Иван Милованов (все - "Тюмень"), Артём Ниязов, Паулиньо (оба - КПРФ Москва), Иван Чишкала, Робиньо (оба - "Бенфика" Португалия), Сергей Абрамов, Антон Соколов (оба - "Синара" Екатеринбург), Данил Давыдов ("Газпром-Югра" Югорск), Нандо ("Динамо Самара"), Эдер Лима (без клуба).
Россия попала в одну группу с национальными командами Польши, Хорватии и Словакии.
Расписание игр сборной России
21 января
19:30 (мск) Россия - Словакия
25 января
19:30 (мск) Хорватия - Россия
29 января
16:30 (мск) Россия - Польша
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