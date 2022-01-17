Сборная России объявила заявку на Евро-2022 по мини-футболу

Фото: инстаграм Ассоциации мини-футбола России/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной России по мини-футболу огласил заявку команды на матчи чемпионата Европы-2022, который стартует 19 января.

В состав россиян вошли 14 игроков:

Вратари: Дмитрий Путилов ("Синара" Екатеринбург), Георгий Замтарадзе (КПРФ Москва).

Полевые игроки: Сергей Абрамович, Артём Антошкин, Иван Милованов (все - "Тюмень"), Артём Ниязов, Паулиньо (оба - КПРФ Москва), Иван Чишкала, Робиньо (оба - "Бенфика" Португалия), Сергей Абрамов, Антон Соколов (оба - "Синара" Екатеринбург), Данил Давыдов ("Газпром-Югра" Югорск), Нандо ("Динамо Самара"), Эдер Лима (без клуба).

Россия попала в одну группу с национальными командами Польши, Хорватии и Словакии.

Расписание игр сборной России

21 января

19:30 (мск) Россия - Словакия

25 января

19:30 (мск) Хорватия - Россия

29 января

16:30 (мск) Россия - Польша

Не пропустите: Шевченко может возглавить Польшу, которая сыграет с Россией. | http://soccernews.ru