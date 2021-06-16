Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020

2 Теги чемпионат европыроссияфинляндия

Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020Сборная России в первом матче второго тура группового этапа Евро-2020 обыграла сборную Финляндии и значительно улучшила свои шансы на выход из группы.

Чемпионат Европы | Группа В

Финляндия - Россия - 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 45 Миранчук.

Финляндия – Градецки, Уронен, Араюури, О`Шонесси, Райтала (Сойри, 75), Шюллер (Кауко, 67), Камара, Луд, Тойвио, Похьянпало, Пукки (Лаппалайнен, 75).

Россия – Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес (Караваев, 26), Кузяев, Зобнин, Баринов, Головин, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев. 85).

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