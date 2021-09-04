Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022

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Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022Фото: твиттер сборной России

В рамках 5-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная России одержала победу над Кипром.

Благодаря победе россияне возглавили группу, однако Хорватия сыграет свой матч позже.

Кипр - Россия 0:2

Голы: Ерохин, 6 - 0:1, Жемалетдинов, 55 - 0:2

Кипр: Михаил, Псалтис (Захариу, 77), Иоанну, Каро, Панайоту (Авраам, 62), Папулис (Элиа, 73), Артиматас (Кирьяку, 73), Питтас (Ционис, 61), Кастанос, Лоизу, Кателарис.

Россия: Гильерме, Караваев, Самошников, Дивеев, Джикия, Головин (Кузяев, 68), Ерохин, Черышев (Жемалетдинов, 46), Баринов, Миранчук (Бакаев, 65), Смолов (Тюкавин, 75).

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