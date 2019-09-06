Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

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Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России обыграла Шотландию в гостевом матче 5-го тура отборочного раунда Евро-2020.

В составе победителей голом отметился капитан команды Артем Дзюба, который вышел в лидеры по системе "гол+пас" в отборе Евро-2020. Еще один гол в свои ворота забил полузащитник Фил О’Доннелл.

Шотландия - Россия - 1:2 (1:1)

Голы: Макгинн,10, - 1:0, 0,  Дзюба, 40 - 1:1О’Доннелл, 59 (автогол) - 1:2.

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Купер, Робертсон, Малгрю, Макгинн (Кристи, 62), Мактомини (Филлипс, 78), Фрэйзер, Макгрегор, Форрест (Маклин, 62), Макберни.

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Оздоев, Головин (Ахметов, 89), Ионов (Ерохин, 80), Зобнин (Баринов, 66), Кудряшов, Дзюба.

В 6 туре отбора Евро-2020 Россия сыграет дома со сборной Казахстана. Начало матча - 21:45 (мск).

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