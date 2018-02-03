В рамках Кубка Легенд сборная России одержала победу над "Звездами футбола" (7:5).

За россиян дважды забивали Роман Широков и Олег Корнаухов, также по одному голу отметились Роман Павлюченко, Сергей Кирьяков и Дмитрий Аленичев.

Сегодня в 15:00 по московскому времени сборной России предстоит встретиться с Италией. | http://soccernews.ru