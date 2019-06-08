Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

Сегодня, 8 июня, сборная России с разгромным счетом обыграла Сан-Марино - 9:0.

Таким образом для национальной команды эта победа стала самой крупной в истории. Ранее рекорд сборной составлял 7 забитых мячей.

В матче четыре гола забил Артем Дзюба, дубль оформил Федор Смолов и по голу в свой актив записали Ант. Миранчук и Федор Кудряшов.

11 июня сборная России сыграет с Кипром в Нижнем Новгороде. Начало - в 21:45 (мск).

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