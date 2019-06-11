Сборная России благодаря голу Ионова одолела Кипр в матче квалификации Евро-2020

В рамках 4-го тура квалификации Евро-2020 сборная России на своём поле минимально обыграла Кипр.

Победу команде Станислава Черчесова принёс гол Алексея Ионова на 38-й минуте встречи.

Россия – Кипр - 1:0

Гол: Ионов, 38 - 1:0.

Россия: Гильерме, Джикия, Фернандес, Семёнов, Кудряшов, Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 90), Зобнин (Баринов, 78), Антон Миранчук (Алексей Миранчук, 64), Дзюба.

Кипр: Пардо, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Кости, Авраам (Питтас, 71), Маргаса, Георгиу (Эфрем, 46), Артиматас, Макрис (Шполярич, 81), Сотериу.

Набрав три очка, россияне расположились на втором месте в своей отборочной группе, отставая лишь от Бельгии.

Не пропустите: Казахстан разгромил Сан-Марино в квалификации Евро-2020. | http://soccernews.ru