Сборная России огласила результаты нового тестирования команды на коронавирус

Пресс-служба сборной России сообщила, что в команде нет новых случаев заражения коронавирусом.

"По итогам тестирования на COVID-19, которое в Кишиневе прошла сборная России, ни у одного футболиста и члена тренерского штаба инфицирования не выявлено", - говорится в заявлении.

Напомним, что в преддверии товарищеского матча с Молдовой, завершившегося нулевой ничьей, подозрение на коронавирус было у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового, но все трое оказались здоровы.

Следующий соперник россиян - Турция. Поединок Лиги Наций состоится в воскресенье в Стамбуле.

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