Сборная России описала 2020-й год одним словом

Официальный аккаунт твиттера задавал вопрос подписчикам, как бы они описали одним словом 2020-й год.

Твиттер сборной России ответил: "Сербия".

Напомним, что Россия и Сербия играли между собой в рамках Лиги Наций и поединок завершился разгромным поражением россиян со счетом 0:5.

По итогам групповой стадии Лиги Наций Россия и Сербия остались в Лиге В.

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