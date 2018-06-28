Сборная России определилась с цветом формы на матч с Испанией

Сборная России сыграет в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с Испанией в белой форме, сообщает официальный твиттер сборной.

В этой встрече россияне будут номинальными гостями, поэтому испанцы, по всей видимости, будут в красных футболках.

На ЧМ-2018 Россия уже один раз играла в белом и уступила Уругваю со счетом 0:3.

Матч Испания - Россия состоится 1 июля и начнется в 17:00.

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