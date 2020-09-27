Сборная России определилась с домашним стадионом для ближайших матчей Лиги Наций

Сборная России планирует провести домашние октябрьские матчи Лиги Наций на стадионе "Динамо" "ВТБ Арене", сообщает Metaratings.

Напомним, что 11 октября россияне встретятся с Турцией, а 14 октября - с Венгрией. На данный момент Россия идет на первом месте в группе 3 Лиги В.

Отмечается, что в сборную будет вызван Далер Кузяев, который с 1 августа является свободным агентом.

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