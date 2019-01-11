Сборная России определилась с формой на 2019 год

Сборная России в 2019 году продолжит выступать в форме прежних расцветок.

Домашний комплект - красная футболка и белые трусы, гостевая форма полностью белая.

В этом году российская национальная команда примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Россияне попали в одну группу со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Первый матч сборная России проведет на выезде с Бельгией 21 марта.

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