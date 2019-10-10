Сборная России определилась с игровой формой на матч с Шотландией

Стало известно, в какой форме игроки сборной России выйдут на матч седьмого тура квалификации Евро-2020 против Шотландии.

Национальная команда выбрала красную экипировку для полевых футболистов и жёлтую для вратаря.

Напомним, что матч состоится сегодня в 21:45 по московскому времени на столичном стадионе "Лужники".

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