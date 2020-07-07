Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Домашние матчи сборной России в розыгрыше Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021 состоятся в Москве, сообщает пресс-служба РФС.

Россия стартует в турнире 3 сентября матчем с Сербией. 11 октября россияне примут Турцию, а 14 октября дома встретятся с Венгрией. Матчи будут начинаться в 21:45 мск.

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, решение проводить матчи в Москве связано с неопределенностью по поводу присутствия зрителей на трибунах.

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