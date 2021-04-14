Сборная России определилась с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2020
Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен
Пресс-служба сборной России назвала соперников национальной команды по контрольным матчам в рамках подготовки к чемпионату Европы, который состоится ближайшим летом.
1 июня Россия на выезде сыграет со сборной Польши. 5 июня россияне проведут домашний матч с командой Болгарии.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией. Российская национальная команда стартует на турнире матчем с Бельгией (12 июня), затем сыграет с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Не пропустите: Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из молодежного Евро-2021. | http://soccernews.ru
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