Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победного матча с Казахстаном

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Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победного матча с Казахстаном

Сборная России поделилась фотографией из раздевалки после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (1:0).

Россияне одержали победу благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Александр Головин.

Россия одержала пятую победу подряд в отборе на Евро-2020 и занимает второе место в турнирной таблице группы I.

Для выхода в финальную стадию континентального первенства российской национальной команде необходимо набрать четыре очка в четырех оставшихся матчах.

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