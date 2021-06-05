Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Болгарией

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Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над БолгариейФото: твиттер сборной России

Сборная России одержала победу над Болгарией в товарищеской игре.

После матча пресс-служба сборной опубликовала фото из раздевалки.

"До встречи на Евро", - подписано фото.

Напомним, что 12 июня Россию ожидает поединок против Бельгии.

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