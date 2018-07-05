Сборная России опубликовала информацию о состоянии Жиркова и Дзагоева

Сборная России в своём официальном твиттере опубликовала информацию о состоянии Юрия Жиркова и Алана Дзагоева.

"Юрий Жирков сегодня продолжит индивидуально тренироваться в тренажёрном зале. Алан Дзагоев начнёт занятие на поле и будет работать с некоторыми ограничениями" - говорится в публикации национальной команды.

Напомним, что у Жиркова подозрение на воспаление сухожилия мышцы голени, а у Дзагоева - миофасциальный синдром мышц спины.

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