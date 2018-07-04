Сборная России опубликовала информацию по травмированным игрокам

Сборная России в своём официальном твиттере опубликовала информацию по травмированным игрокам.

"В общую группу возвращается Александр Самедов. По индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков. Кроме того, тренировку пропускает Алан Дзагоев, у которого возник миофасциальный синдром мышц спины" - говорится в публикации.

Напомним, что вчера Самедов тренировку национальной команды пропускал из-за своего функционального состояния.

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