Сборная России опубликовала результаты тестирования футболистов на коронавирус

Теги россиявенгриякоронавирус

Сборная России опубликовала результаты тестирования футболистов на коронавирус

Никто из игроков сборной России не заразился коронавирусом в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Наций против Венгрии.

"Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счёту тестирование на новую коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы", - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что матч Венгрия - Россия состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

По итогам 1-го тура команды делят лидерство в группе благодаря победам над Турцией и Сербией соответственно.

Не пропустите: Мутко рассказал о своей мечте, связанной с Моуринью. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матч Лиги Наций отменили из-за коронавируса

Матч Лиги Наций отменили из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов