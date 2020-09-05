Сборная России опубликовала результаты тестирования футболистов на коронавирус
Никто из игроков сборной России не заразился коронавирусом в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Наций против Венгрии.
"Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счёту тестирование на новую коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы", - говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, что матч Венгрия - Россия состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.
По итогам 1-го тура команды делят лидерство в группе благодаря победам над Турцией и Сербией соответственно.
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|М
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|6
|16
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|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
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|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
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|1
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|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4