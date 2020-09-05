Сборная России опубликовала результаты тестирования футболистов на коронавирус

Никто из игроков сборной России не заразился коронавирусом в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Наций против Венгрии.

"Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счёту тестирование на новую коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы", - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что матч Венгрия - Россия состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

По итогам 1-го тура команды делят лидерство в группе благодаря победам над Турцией и Сербией соответственно.

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