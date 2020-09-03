Сборная России опубликовала результаты тестирования на коронавирус

В преддверии матча группового этапа Лиги Наций против Сербии члены сборной России прошли второй этап тестирования на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, ни у кого положительных результатов нет, то есть все здоровы.

Таким образом, сборная в полном составе продолжает подготовку к ближайшей игре.

Напомним, что матч Россия - Сербия состоится сегодня в Москве в 21:45 мск.

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