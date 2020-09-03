Сборная России опубликовала результаты тестирования на коронавирус

Теги россиясербиякоронавирус

Сборная России опубликовала результаты тестирования на коронавирус

В преддверии матча группового этапа Лиги Наций против Сербии члены сборной России прошли второй этап тестирования на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, ни у кого положительных результатов нет, то есть все здоровы.

Таким образом, сборная в полном составе продолжает подготовку к ближайшей игре.

Напомним, что матч Россия - Сербия состоится сегодня в Москве в 21:45 мск.

Не пропустите: Опубликованы фото новой гостевой формы сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ назвала лучшего игрока августа

РПЛ назвала лучшего игрока августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов