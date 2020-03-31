Сборная России опубликовала список рекордсменов по матчам за команду по позициям

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Сборная России опубликовала список рекордсменов по матчам за команду по позициям

Пресс-служба сборной России назвала рекордсменов по числу матчей за национальную команду на каждой позиции.

Необычная символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Игорь Акинфеев (111 матчей);

Защитники: Юрий Жирков (92), Василий Березуцкий (101), Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (113), Александр Анюков (77);

Полузащитники: Валерий Карпин (73), Сергей Семак (65), Андрей Аршавин (75);

Нападающие: Александр Кержаков (91), Владимир Бесчастных (71).

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4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
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