Сборная России опубликовала список рекордсменов по матчам за команду по позициям

Пресс-служба сборной России назвала рекордсменов по числу матчей за национальную команду на каждой позиции.

Необычная символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Игорь Акинфеев (111 матчей);

Защитники: Юрий Жирков (92), Василий Березуцкий (101), Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (113), Александр Анюков (77);

Полузащитники: Валерий Карпин (73), Сергей Семак (65), Андрей Аршавин (75);

Нападающие: Александр Кержаков (91), Владимир Бесчастных (71).

Рекордсмены по играм за сборную по позициям. Но одна легенда не уместилась в состав. Варианты пишите в реплаях

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Подсказка: у него столько же игр, сколько у Сергея Богдановича.

⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/q161miSMbJ