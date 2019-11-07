Сборная России опубликовала заявление о травме Черышева
Пресс-служба сборной России прокомментировала состояние здоровья вингера "Валенсии" Дениса Черышева.
В национальной команде подтвердили, что из-за травмы футболист пропустит заключительные матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.
"Это связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил в игре Лиги Чемпионов против французского "Лилля". Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной. Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды", - говорится в заявлении российской сборной в твиттере.
Напомним, что 16 ноября россияне дома сыграют с Бельгией, а через три дня в гостях сразятся с Сан-Марино.
Черышев в текущем сезоне провёл за "Валенсию" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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