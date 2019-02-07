Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных по итогам января 2019 года.

Российская национальная команда потеряла две позиции, опустившись с 48-го на 50-е место.

Стоит отметить, что в январе подопечные Станислава Черчесова не проводили матчи.

Опередили россиян сборные Южной Кореи и Японии, успешно выступившие на Кубке Азии.

1 (1). Бельгия - 1727 очков

2 (2). Франция – 1726

3 (3). Бразилия – 1676

4 (4). Хорватия – 1634

5 (5). Англия – 1631

6 (6). Португалия – 1614

7 (7). Уругвай – 1609

8 (8). Швейцария – 1599

9 (9). Испания – 1591

10 (10). Дания – 1589

...

30 (28). Украина - 1482

...

50 (48). Россия – 1424

...

76 (78). Беларусь - 1317 очков.

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