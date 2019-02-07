Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА

Теги фифароссияюжная кореяяпониябельгия

Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных по итогам января 2019 года.

Российская национальная команда потеряла две позиции, опустившись с 48-го на 50-е место.

Стоит отметить, что в январе подопечные Станислава Черчесова не проводили матчи.

Опередили россиян сборные Южной Кореи и Японии, успешно выступившие на Кубке Азии.

1 (1). Бельгия - 1727 очков

2 (2). Франция – 1726

3 (3). Бразилия – 1676

4 (4). Хорватия – 1634

5 (5). Англия – 1631

6 (6). Португалия – 1614

7 (7). Уругвай – 1609

8 (8). Швейцария – 1599

9 (9). Испания – 1591

10 (10). Дания – 1589

...

30 (28). Украина - 1482

...

50 (48). Россия – 1424

...

76 (78). Беларусь - 1317 очков.

Не пропустите: Газзаев рассказал, кого Россия поддержит на выборах президента ФИФА. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" контактирует с Моуринью

"Интер" контактирует с Моуринью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов