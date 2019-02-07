Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных по итогам января 2019 года.
Российская национальная команда потеряла две позиции, опустившись с 48-го на 50-е место.
Стоит отметить, что в январе подопечные Станислава Черчесова не проводили матчи.
Опередили россиян сборные Южной Кореи и Японии, успешно выступившие на Кубке Азии.
1 (1). Бельгия - 1727 очков
2 (2). Франция – 1726
3 (3). Бразилия – 1676
4 (4). Хорватия – 1634
5 (5). Англия – 1631
6 (6). Португалия – 1614
7 (7). Уругвай – 1609
8 (8). Швейцария – 1599
9 (9). Испания – 1591
10 (10). Дания – 1589
...
30 (28). Украина - 1482
...
50 (48). Россия – 1424
...
76 (78). Беларусь - 1317 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10