Сборная России оригинально поздравила женщин с 8 марта

Пресс-служба сборной России подготовила К Международному женскому дню серию открыток.

На них изображены Валерий Карпин, Фёдор Смолов, Георгий Джикия, Александр Головин, Игорь Акинфеев и Дмитрий Баринов.

"С 8 марта, прекрасные девушки. Желаем вам счастья, тепла, любви и здоровья. Оставайтесь такими же яркими, целеустремлёнными, прекрасными, чуткими и нежными!" - говорится в публикации национальной команды.

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