Сборная России отправилась на матч с Кипром

Сборная России выехала из отеля на гостевой матч 8-го тура отборочного этапа Евро-2020 с Кипром.

Напомним, первая встреча команд закончилась в пользу российской национальной команды (1:0).

Матч Кипр - Россия пройдет сегодня, 13 октября, на стадионе ГСП в Никосии. Начало - в 19:00 (мск).



Сборная России занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 очков.

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