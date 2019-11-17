Сборная России отправилась в Сан-Марино на матч отбора Евро-2020

Сборная России вылетела в Сан-Марино, где проведет матч 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Сан-Марино.

"Летим в Сан-Марино! Санкт-Петербург, спасибо за прием и до встречи на ЕВРО2020!" - сообщается в официальном Twitter российской национальной команды.

Летим в Сан-Марино! ✈️

Санкт-Петербург, спасибо за приём и до встречи на ЕВРО2020! pic.twitter.com/V6bMiV0xGO — Сборная России (@TeamRussia) November 17, 2019

Матч Сан-Марино - Россия состоится 19 ноября.

Напомним, что Россия уже гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. В первом круге россияне на своем поле разгромили Сан-Марино - 9:0.

Не пропустите: Сборная России показала, что осталось за кадром матча квалификации Евро-2020 с Бельгией. | http://soccernews.ru