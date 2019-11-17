Сборная России отправилась в Сан-Марино на матч отбора Евро-2020
Сборная России вылетела в Сан-Марино, где проведет матч 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Сан-Марино.
"Летим в Сан-Марино! Санкт-Петербург, спасибо за прием и до встречи на ЕВРО2020!" - сообщается в официальном Twitter российской национальной команды.
Летим в Сан-Марино! ✈️— Сборная России (@TeamRussia) November 17, 2019
Санкт-Петербург, спасибо за приём и до встречи на ЕВРО2020! pic.twitter.com/V6bMiV0xGO
Матч Сан-Марино - Россия состоится 19 ноября.
Напомним, что Россия уже гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. В первом круге россияне на своем поле разгромили Сан-Марино - 9:0.
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|6
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|М
|О
|1
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|6
|3
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|Группа 8
|М
|О
|1
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|2
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