Сборная России отреагировала на дебютный гол Смолова за "Сельту"

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Сборная России отреагировала на дебютный гол Смолова за "Сельту"

Пресс-служба сборной России посвятила пост в инстаграме первому голу форварда национальной команды Фёдора Смолова в составе "Сельты".

Напомним, что 30-летний нападающий отличился в воскресном матче с мадридским "Реалом", чем помог галисийцам добыть ничью (2:2).

"Смолов забил первый гол за "Сельту". И сразу - мадридскому "Реалу". Это браво", - говорится в публикации.

Не пропустите: Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту". | http://soccernews.ru
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