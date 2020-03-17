Сборная России отреагировала на перенос Евро-2020

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Сборная России отреагировала на перенос Евро-2020

Пресс-служба сборной России опубликовала пост, посвящённый переносу Чемпионата Европы с лета 2020 на 2021 год.

"Евро-2020 перенесён на лето 2021 года. Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести Чемпионат Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернётся", - говорится в публикации.

Напомним, что на групповом этапе континентального первенства сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Турнир пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, охватившей страны Европы. Из-за распространения болезни приостановлены все крупные клубные соревнования.

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