Сборная России отреагировала на выход нового альбома Оксимирона

Фото твиттер Оксимирона

Пресс-служба сборной России опубликовала в твиттере пост, посвящённый релизу нового альбома рэп-исполнителя Оксимирона под названием "Смутное время".

"Магия чисел. Россия забивает 6 голов, Оксимирон впервые за 6 лет выпускает релиз. P.S. Спасибо, что не дропнул в день игры", - говорится в публикации.

Магия чисел. Россия забивает 6 голов, @norimyxxxo впервые за 6 лет выпускает релиз



P.S. Спасибо, что не дропнул в день игры — Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2021

В четверг россияне дома разгромили Кипр со счётом 6:0 в рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2022.

Альбом Оксимирона "Смутное время" стал для рэпера первым с 2015 года.

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