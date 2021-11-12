Сборная России отреагировала на выход нового альбома Оксимирона

Теги россиякипр

Сборная России отреагировала на выход нового альбома Оксимирона

Фото твиттер Оксимирона

Пресс-служба сборной России опубликовала в твиттере пост, посвящённый релизу нового альбома рэп-исполнителя Оксимирона под названием "Смутное время".

"Магия чисел. Россия забивает 6 голов, Оксимирон впервые за 6 лет выпускает релиз. P.S. Спасибо, что не дропнул в день игры", - говорится в публикации.

В четверг россияне дома разгромили Кипр со счётом 6:0 в рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2022.

Альбом Оксимирона "Смутное время" стал для рэпера первым с 2015 года.

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