Сборная России отстранена от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА

Теги россияфифауефа

Сборная России отстранена от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия во всех турнирах под своей эгидой, сообщается на официальном сайте ФИФА.

"Данные решения были приняты бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам.

Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация на Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", - говорится в заявлении.

Таким образом, сборная России не сможет сыграть в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Кроме того, под вопросом участие россиян в отборочных турнирах Лиги наций и чемпионата Европы-2024.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

Не пропустите: "Шальке" расторг контракт с "Газпромом". http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" исключен из Лиги Европы

"Спартак" исключен из Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов