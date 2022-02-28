Сборная России отстранена от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия во всех турнирах под своей эгидой, сообщается на официальном сайте ФИФА.

"Данные решения были приняты бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам.

Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация на Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", - говорится в заявлении.

Таким образом, сборная России не сможет сыграть в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Кроме того, под вопросом участие россиян в отборочных турнирах Лиги наций и чемпионата Европы-2024.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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