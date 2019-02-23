Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд

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Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд

Сборная России переиграла команду звезд во втором матче группового этапа Кубка Легенд со счетом 8:7. 

В составе россиян дважды забили Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Также ворота соперника поразили Константин ЗыряновАндрей КарякаЕвгений Алдонин и Андрей Аршавин.

Напомним, в прошлом году сборная России стала победителем Кубка Легенд. В финальном матче российская команда разгромила сборную Португалии со счётом 8:4 и завоевала 10-й титул.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года.

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