Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд

Сборная России переиграла команду звезд во втором матче группового этапа Кубка Легенд со счетом 8:7.

В составе россиян дважды забили Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Также ворота соперника поразили Константин Зырянов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин и Андрей Аршавин.

Напомним, в прошлом году сборная России стала победителем Кубка Легенд. В финальном матче российская команда разгромила сборную Португалии со счётом 8:4 и завоевала 10-й титул.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года.

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