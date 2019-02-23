Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд
Сборная России переиграла команду звезд во втором матче группового этапа Кубка Легенд со счетом 8:7.
В составе россиян дважды забили Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Также ворота соперника поразили Константин Зырянов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин и Андрей Аршавин.
Напомним, в прошлом году сборная России стала победителем Кубка Легенд. В финальном матче российская команда разгромила сборную Португалии со счётом 8:4 и завоевала 10-й титул.
Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года.
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Месси установил очередной рекорд
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
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|Енисей Красноярск
|17
|10