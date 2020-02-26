Сборная России поблагодарила теннисистку Марию Шарапову, которая завершила карьеру

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Сборная России поблагодарила теннисистку Марию Шарапову, которая завершила карьеруПресс-служба сборной России по футбола прокомментировала завершение карьеры российской теннисистки Марии Шараповой.

"Спасибо за яркую карьеру, Мария Шарапова. Вашу поддержку на домашнем чемпионате мира сборная не забудет", – сообщается в официальном Twitter российской национальной команды.

32-летняя Шарапова пять раз становилась победительницей турниров из серии "Большого шлема". Также она завоевывала серебряную медаль Олимпийских игр.

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