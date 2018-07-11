Сборная России поблагодарила Жиркова

Сборная России поблагодарила полузащитника Юрия Жиркова, который принял решение завершить международную карьеру.

"Юрий, спасибо за всё!" - говорится в публикации национальной команды в твиттере.

Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России.

Юрий, спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/8Aso66QwZt — Сборная России (@TeamRussia) 10 июля 2018 г.

34-летний Жирков выступал за сборную России с 2005 года, сыграл 87 матчей и забил 2 гола. | http://soccernews.ru