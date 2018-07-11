Сборная России поблагодарила Жиркова

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Сборная России поблагодарила Жиркова

Сборная России поблагодарила полузащитника Юрия Жиркова, который принял решение завершить международную карьеру.

"Юрий, спасибо за всё!" - говорится в публикации национальной команды в твиттере.

34-летний Жирков выступал за сборную России с 2005 года, сыграл 87 матчей и забил 2 гола. | http://soccernews.ru

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