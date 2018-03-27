Сборная России почтила память жертв трагедии в Кемерове

Футболисты и тренерский штаб сборной России, а также руководство РФС и Федерации футбола Франции, представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в Кемерове, сообщает официальный твиттер российской национальной команды.

Делегация возложила цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны.

Футболисты и тренерский штаб сборной России, руководство РФС и Федерации футбола Франции, представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в Кемерове, возложив цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны. pic.twitter.com/JweTf4X6j8 — Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.

Напомним, что в Кемерове произошел пожар в развлекательно-торговом центре, в результате которого погибло несколько десятков человек. | http://soccernews.ru

