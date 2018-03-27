Сборная России почтила память жертв трагедии в Кемерове

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Сборная России почтила память жертв трагедии в Кемерове

Футболисты и тренерский штаб сборной России, а также руководство РФС и Федерации футбола Франции, представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в Кемерове, сообщает официальный твиттер российской национальной команды.

Делегация возложила цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны.

Напомним, что в Кемерове произошел пожар в развлекательно-торговом центре, в результате которого погибло несколько десятков человек. | http://soccernews.ru
 

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