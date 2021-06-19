Сборная России поддержала певицу МакSим, которая находится в коме
Фото инстаграм Марины Максимовой
Популярная певица Марина Максимова, более известная как МакSим, введена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Соответствующие меры предприняты из-за тяжёлой формы пневмонии у артистки.
Пресс-служба сборной России поддержала МакSим в твиттере.
"Время, когда не существовало слова "ограничения", и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе", - говорится в публикации национальной команды с прикреплённым видеороликом, на котором толпа людей поёт песню "Знаешь ли ты".
Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021
МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе ❤️ pic.twitter.com/GvCNGXzZVE
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