Сборная России поддержала сибирского мальчика, конфликтующего с школой из-за причёски

В инстаграме сборной России появился пост в поддержку сибирского школьника Прохора Ильиных, который испытывает проблемы с учёбой из-за желания иметь причёску в стиле своего кумира Златана Ибрагимовича.

"Сборная России присоединяется к Алексею Смертину и ЮФЛ. Желаем Прохору стать крутым футболистом вне зависимости от причёски и, конечно, будем рады видеть на матче!" - говорится в публикации.

Ранее Смертин пригласил школьника на матч Юношеской футбольной лиги между ЦСКА и "Спартаком", а также поединок квалификации Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

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