Сборная России подготовила подарок Симоняну по случаю его 94-го дня рождения

Сборная России в лице главного тренера Станислава Черчесова поздравила экс-игрока сборной СССР Никиту Симоняна, который сегодня, 12 октября, празднует свой 94-й день рождения.

"У Никиты Павловича день рождения, семьдесят… Хотел сказать "семьдесят четыре", но девяносто четыре. Поэтому давайте мы все его поздравим, поаплодируем.

У Никиты Павловича Симоняна сегодня день рождения. #НашиПарни поздравили легенду с 94-летием pic.twitter.com/HDwH3wDvmP — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020

Никита Палыч, наши поздравления, а подарок 15-го привезу, сам лично", - заявил тренер на тренировке сборной России.

Симонян - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, он является четырехкратным чемпионом СССР, обладателем двух Кубков СССР, чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года.

Читайте также: Защитник "Сочи" Маммана пропустит матч с "Зенитом": названа причина| http://soccernews.ru