Сборная России подготовила подарок Симоняну по случаю его 94-го дня рождения

Теги россиястанислав черчесов

Сборная России подготовила подарок Симоняну по случаю его 94-го дня рождения

Сборная России в лице главного тренера Станислава Черчесова поздравила экс-игрока сборной СССР Никиту Симоняна, который сегодня, 12 октября, празднует свой 94-й день рождения.

"У Никиты Павловича день рождения, семьдесят… Хотел сказать "семьдесят четыре", но девяносто четыре. Поэтому давайте мы все его поздравим, поаплодируем.

Никита Палыч, наши поздравления, а подарок 15-го привезу, сам лично", - заявил тренер на тренировке сборной России.

Симонян - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, он является четырехкратным чемпионом СССР, обладателем двух Кубков СССР, чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года.

Читайте также: Защитник "Сочи" Маммана пропустит матч с "Зенитом": названа причина| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В понедельник Зе Луиш прилетит в расположение "Локомотива"

В понедельник Зе Луиш прилетит в расположение "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов