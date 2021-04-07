Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Фото: Твиттер @TeamRussia

На официальном сайте ФИФА появился обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная России смогла подняться на одну ступеньку выше набрав 1,65 балла. Теперь подопечные Станислава Черчесова занимают 38-е место среди всех сборных.

Среди первой сотни рейтинга самый большой прогресс у команды Армении – +9 позиций, 90-е место. Больше всех потеряли Румыния и Исландия – 6 ступенек, 43-е и 52-е место соответственно. Сборная Украины осталась на 24-й строчке рейтинга.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия – 1783,38 очков;

2 (2). Франция – 1757,3;

3 (3). Бразилия – 1742,65;

4 (4). Англия – 1686,78;

5 (5). Португалия – 1666,12;

6 (6). Испания – 1648,13;

7 (10). Италия – 1642,06;

8 (7). Аргентина – 1641,95;

9 (8). Уругвай – 1639,08;

10 (12). Дания – 1631,55;

…

38 (39). Россия – 1462,65.

Полный рейтинг доступен по на сайте ФИФА.