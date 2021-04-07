Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Фото: Твиттер @TeamRussia
На официальном сайте ФИФА появился обновленный рейтинг национальных сборных.
Сборная России смогла подняться на одну ступеньку выше набрав 1,65 балла. Теперь подопечные Станислава Черчесова занимают 38-е место среди всех сборных.
Среди первой сотни рейтинга самый большой прогресс у команды Армении – +9 позиций, 90-е место. Больше всех потеряли Румыния и Исландия – 6 ступенек, 43-е и 52-е место соответственно. Сборная Украины осталась на 24-й строчке рейтинга.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия – 1783,38 очков;
2 (2). Франция – 1757,3;
3 (3). Бразилия – 1742,65;
4 (4). Англия – 1686,78;
5 (5). Португалия – 1666,12;
6 (6). Испания – 1648,13;
7 (10). Италия – 1642,06;
8 (7). Аргентина – 1641,95;
9 (8). Уругвай – 1639,08;
10 (12). Дания – 1631,55;
…
38 (39). Россия – 1462,65.
Полный рейтинг доступен по на сайте ФИФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18