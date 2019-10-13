Сборная России подшутила над голом Оздоева, сказав, что забил Азмун

Хавбек сборной России Магомед Оздоев забил гол в игре квалификации Евро-2020 против Кипра.

Пресс-служба сборной отреагировала на этот гол, вспомнив оговорку генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.

Напомним, что после матча с Шотландией (4:0) Канделаки по ошибке перепутала Оздоева и Сердара Азмуна.

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