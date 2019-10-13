Сборная России подшутила над голом Оздоева, сказав, что забил Азмун
Хавбек сборной России Магомед Оздоев забил гол в игре квалификации Евро-2020 против Кипра.
Пресс-служба сборной отреагировала на этот гол, вспомнив оговорку генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.
ГОООООООЛ!!!— Сборная России (@TeamRussia) 13 октября 2019 г.
̶С̶е̶р̶д̶а̶р̶ ̶А̶з̶м̶у̶н̶
МААААГООМЕЕЕД ООЗДОООЕЕВ!!
2:0 ведем! pic.twitter.com/syUkV1cIiF
Напомним, что после матча с Шотландией (4:0) Канделаки по ошибке перепутала Оздоева и Сердара Азмуна.
Читайте также: РПЛ сравнила Азмуна и Оздоева. Ранее их перепутала Канделаки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020
-
Нидерланды обыграли Беларусь, Венгрия одолела Азербайджан, Шотландия разгромила Сан-Марино
-
Эвра может начать тренерскую карьеру
-
Сборная Бельгии в гостевом матче обыграла Казахстан
-
Сборная Бразилии сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
Лента новостей
-
Дзюба приблизился к статусу лучшего бомбардира в истории сборной России
-
Сборная России выложила фото из раздевалки после победы над Кипром
-
Дзюба - обновил рекорд сборной России в квалификациях ЧМ и ЧЕ
-
Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро
-
Манчини хочет вызвать в сборную Италии двух ветеранов
-
Сборная России выходит на чемпионат Европы пятый раз кряду
-
Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020
-
1
Нидерланды обыграли Беларусь, Венгрия одолела Азербайджан, Шотландия разгромила Сан-Марино
-
Рэмзи не поможет Уэльсу в матче с Хорватией
-
Сборная России подшутила над голом Оздоева, сказав, что забил Азмун
-
Сборная России показала последствия травмы, которую Петров получил в матче с Кипром
-
Маркизио признался, что получал предложения от трех топ-клубов Англии
-
1
Сергей Игнашевич: "Игра в сборной - не для всех"
-
Сборная Аргентины разгромила Эквадор в товарищеском матче
-
"Реал" готов отдать Лунина в "Бетис"
-
Черчесов рассказал, почему Черышев в старте на матч с Кипром
-
Московское "Динамо" обыграло "Пюник" в товарищеском матче
-
Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки перед матчем с Кипром
-
Эвра может начать тренерскую карьеру
-
Сборная Бельгии в гостевом матче обыграла Казахстан
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3