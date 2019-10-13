Сборная России подшутила над голом Оздоева, сказав, что забил Азмун

Теги россиямагомед оздоевсердар азмунтина канделакикипр

Сборная России подшутила над голом Оздоева, сказав, что забил Азмун

Хавбек сборной России Магомед Оздоев забил гол в игре квалификации Евро-2020 против Кипра.

Пресс-служба сборной отреагировала на этот гол, вспомнив оговорку генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.

Напомним, что после матча с Шотландией (4:0) Канделаки по ошибке перепутала Оздоева и Сердара Азмуна.

Читайте также: РПЛ сравнила Азмуна и Оздоева. Ранее их перепутала Канделаки. | http://soccernews.ru
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