Сборная России подшутила над расстроенным Дзюбой из матча с "Рубином"

Теги зенит санкт-петербургроссияартём дзюбарубин

Сборная России подшутила над расстроенным Дзюбой из матча с "Рубином"
Пресс-служба сборной России потроллила нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который расстроился из-за своих не засчитанных голов в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (5:0).

"Твое лицо, когда до сбора сборной России еще целых 16 дней", – гласит твит российской национальной команды.

В этом поединке 31-летний форвард забил два мяча, но они оба были не засчитаны.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Дзюба пошутил над эпизодом в матче "Зенит" - "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы

Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов