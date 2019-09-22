Сборная России подшутила над расстроенным Дзюбой из матча с "Рубином"



Пресс-служба сборной России потроллила нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который расстроился из-за своих не засчитанных голов в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (5:0).

"Твое лицо, когда до сбора сборной России еще целых 16 дней", – гласит твит российской национальной команды.

Твоё лицо, когда до сбора @TeamRussia еще целых 16 дней ️ pic.twitter.com/CetfoPZsdb — Сборная России (@TeamRussia) September 21, 2019

В этом поединке 31-летний форвард забил два мяча, но они оба были не засчитаны.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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