Сборная России показала, что осталось за кадром матча квалификации Евро-2020 с Бельгией



Пресс-служба сборной России на своем YouTube-канале опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.

В ролике показали прибытие команды на стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, разминку футболистов, эмоции игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.

Напомним, что победу одержала сборная Бельгии со счетом 4:1. Таким образом, бельгийцы досрочно гарантировали себе первое место в группе.

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