Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Хорватией

Фото твиттер сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, посвящённое игре 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

Напомним, что поединок в Сплите завершился минимальной победой хозяев поля. Исход встречи решил автогол Фёдора Кудряшова.

"Сборная России потерпела обиднейшее поражение в Хорватии, но не потеряла шансы на чемпионат мира. Предматчевый настрой, борьба на поле и оглушительная тишина в раздевалке после матча. Верим в проход через стыки!" - говорится в описании к ролику.

Россияне финишировали на втором месте в отборочной группе и в марте сыграют в стыковых матчах. Хорваты стали первыми и получили прямую путёвку на ЧМ-2022.

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