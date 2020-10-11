Сборная России показала форму на матч Лиги наций против команды Турции

Стало известно, в какой форме выступит сборная России в матче Лиги наций против национальной команды Турции.

Встреча пройдет сегодня, 11 октября, в Москве и начнется в 21:45 мск.

Подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в красных футболках.

А следующем туре Лиги Наций Россия сыграет с Венгрией. Встреча пройдет 14 октября.

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