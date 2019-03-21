Сборная России показала форму на матч отбора Евро-2020 с Бельгией

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Сборная России показала форму на матч отбора Евро-2020 с Бельгией

Сборная России сыграет в красной форме в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы с Бельгией. Об этом сообщает официальный твиттер российской национальной команды.

Вратарь российской команды выйдет на поле в синем.

Матч Бельгия - Россия состоится сегодня, 21 марта. Встреча пройдет в Брюсселе, и начнется в 22:45 мск. 

Напомним, что в группе с бельгийцами и россиянами также выступают сборные Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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