Сборная России показала форму, в которой будет играть на Евро-2020

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Сборная России показала форму, в которой будет играть на Евро-2020

Состоялась презентация формы сборной России, в которой команда сыграет на чемпионате Европы 2020 года.

Экипировка изготовлена компанией Adidas. Футболка выполнена в красном цвете с белыми воротничками. На рукавах изображен государственный флаг.

Напомним, что сборная России досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Россиянам осталось провести два матча в отборе чемпионата Европы - с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

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