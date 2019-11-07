Сборная России показала форму, в которой будет играть на Евро-2020

Состоялась презентация формы сборной России, в которой команда сыграет на чемпионате Европы 2020 года.

Экипировка изготовлена компанией Adidas. Футболка выполнена в красном цвете с белыми воротничками. На рукавах изображен государственный флаг.

Мы – сборная разных. Вместе от края до края.

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp — Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.

Напомним, что сборная России досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Россиянам осталось провести два матча в отборе чемпионата Европы - с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

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