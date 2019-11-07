Сборная России показала форму, в которой будет играть на Евро-2020
Состоялась презентация формы сборной России, в которой команда сыграет на чемпионате Европы 2020 года.
Экипировка изготовлена компанией Adidas. Футболка выполнена в красном цвете с белыми воротничками. На рукавах изображен государственный флаг.
Мы – сборная разных. Вместе от края до края.— Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.
Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp
Напомним, что сборная России досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.
Россиянам осталось провести два матча в отборе чемпионата Европы - с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
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|Франция
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|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
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|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
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|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
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|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
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|Исландия
|3
|5
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|3
|3
|4
|Австрия
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