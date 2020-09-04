Сборная России показала фото из раздевалки после победы над Сербией

Сборная России в рамках 1-го тура Лиги Наций одержала победу над Сербией.

Пресс-служба национальной команды показала фото из раздевалки после победы.

На данный момент Россия возглавляет группу 3 в Лиге В. 6 сентября россиян ждет выездная игра против Венгрии.

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